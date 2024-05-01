فصل التيار الكهربائي عن قرى المنيرة بواحة الخارجة لتنفيذ أعمال الصيانة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان لها عن فصل التيار الكهربائي، صباح اليوم الأربعاء، عن قرى المنيرة شمال مدينة الخارجة وذلك لتنفيذ أعمال صيانة دورية تحت إشراف هندسة كهرباء الخارجة.

وأكد مجلس مدينة الخارجة على مهندسي وفنيين هندسة الكهرباء بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة، وربط الخطوط ببعضها، وإنهاء الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة، وتوصيل التيار الكهربائي دون انقطاع، حرصًا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين والعمل على إتباع الأصول الهندسية لأعمال التنفيذ المشار إليها لعدم حدوث أخطاء فيما بعد ناتجة عن أعمال الصيانة.



ونبهت الوحدة المحلية، المواطنين والقطاعات الخدمية والحكومية بهذه المناطق باتخاذ التدابير اللازمة في تلك الفترة.



وقال جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الخارجة، في بيان له ، تهدف إلى إجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة بخطوط الكهرباء عن قرى المنيرة وشمالها، مشيرا إلى أنه من المقرر فصل الكهرباء من التاسعة صباحًا حتى الثانية عشر ظهرًا، على أن تعود مجددًا بكامل طاقتها عقب الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.

وتقدمت الوحدة المحلية، بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفو كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، مناشدة المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ”القطع المؤقت” للخدمة، اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.