جامعة الوادي الجديد تطلق قافلة طبية لخدمة أهالى قرية المنيرة

برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد واشراف الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب البشرى والدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أطلق قطاع خدمة المجتع وتنمية البيئه بالجامعة بالتنسيق مع كلية الطب البشري قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية المنيرة بإشراف الدكتور محمد خلف توفيق وكيل كلية الطب لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع ود.عصام مهران رئيس وحدة الجودة بالكلية وعدد كبير من اعضاء هيئة التدريس ومعاوينيهم وعدد من طلاب كلية الطب وقامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي على اكثر من١٢٠ شخص فى تخصصات الباطنة والجراحة والاطفال والرمد والجلدية والصدر.