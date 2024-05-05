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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعضها سري.. فضـ.يحة لـ الجيش الألماني بعد اختـ.راق 6000 اجتماع أمني

الجيش الألماني
الجيش الألماني

يواجه الجيش الألماني المزيد من التساؤلات والتحقيقات حول الثغرات الأمنية التي يشهدها بعد أن أفادت صحيفة "دي تسايت" الألمانية، أن الآلاف من اجتماعاته يمكن الوصول إليها مجانًا عبر الإنترنت.

وحسب وكالة "فرانس برس"، يأتي ذلك في خضم فضيحة يواجهها الجيش، إذ يحقق المدعون الفيدراليون في محادثة سرية للجيش حول حرب أوكرانيا تم التنصت عليها وانتهى بها الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي الروسية في مارس الماضي.

أحدث الثغرات الأمنية التي أبلغت عنها صحيفة "دي تسايت" مرة أخرى تتعلق بأداة مؤتمرات الفيديو عبر منصة "ويبكس" وهي منصة عامة شائعة لاجتماعات الصوت والفيديو، مع مخازن أمان إضافية مدمجة.

وقالت الصحيفة إنها تمكنت من الوصول إلى اجتماعات الجيش الألماني باستخدام مصطلحات بحث بسيطة على المنصة.

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بعضها سري.. فضـ.يحة لـ الجيش الألماني بعد اختـ.راق 6000 اجتماع أمني

وكتبت: "يمكن العثور على أكثر من 6000 اجتماع أمني للجيش عبر الإنترنت"، وكان من المفترض أن يكون بعضها سريًا.

شملت القضايا الحساسة التي تمت تغطيتها صواريخ توروس بعيدة المدى

وشملت القضايا الحساسة التي تمت تغطيتها صواريخ توروس بعيدة المدى التي دعت إليها أوكرانيا، ومسألة الحرب عبر الإنترنت.

وأضافت الصحيفة الألمانية أنه كان من السهل اكتشاف غرف الاجتماعات عبر الإنترنت المنسوبة إلى 248 ألف جندي ألماني بفضل التصميم الضعيف على الإنترنت الذي يفتقر حتى إلى الحماية بكلمة مرور. وقد سمح ذلك لمراسليها بالعثور على غرفة الاجتماعات عبر الإنترنت لقائد القوات الجوية إنجو جيرهارتز.

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