وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الضباط الألمان بـ"الأوغاد البغيضين" لحديثهم عن الهجوم على جسر القرم.

وأشارت زاخاروفا في بيان صدر اليوم الثلاثاء إلى أن نقطة دخول جسر القرم إلى أراضي شبه جزيرة القرم هي كيرتش - حيث ارتكب النازيون فظائع مجنونة على أراضيها، بما في ذلك ضد الأطفال الذين تم إعطاؤهم طعامًا مسمومًا بسيانيد البوتاسيوم، حسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وشددت على أنه يجب على كل ألماني أن يعرف ما فعله أسلافه مع الناس، خاصة مع الأطفال، في هذا المكان.

وتابعت “الآن في كيرتش، في الساحة أمام المدرسة، يوجد نصب تذكاري لهؤلاء الأطفال... والآن، بعد مرور 80 عامًا، يوجد حرفيًا نفس هؤلاء الأوغاد البغيضين" في إشارة إلى ضباط الجيش الألماني.

وفي الأول من مارس الجاري، نشرت رئيسة تحرير قناة RT مارجريتا سيمونيان، تسجيلًا صوتيًا لمحادثة بين كبار ممثلي الجيش الألماني الذين ناقشوا الهجوم على جسر القرم بصواريخ توروس.

وفي 2 مارس، أكدت وزارة الدفاع الألمانية لقناة ARD التلفزيونية أن مفاوضات ضباط الجيش الألماني تعرضت للتنصت.