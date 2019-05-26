اختبأ في عقار بالبساتين.. ضبط محكوم عليه بالحبس 53 سنة

ألقى ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة القبض على محكوم عليه بالحبس 53 سنة انتحل صفة ضابط وذلك أثناء اختبائه بأحد العقارات بحى البساتين.





أكدت معلومات وتحريات المقدم على فيصل رئيس مباحث قسم شرطة البساتين تردد أحد الأشخاص على عقار بمنطقة المعراج بدائرة القسم ، لاستئجار شقة دون الإدلاء ببياناته لدى حارس العقار تم ضبطه .





وبمناقشته ادعى أمام العميد محمد الشرقاوى رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة أنه ضابط بالمعاش وقدم كارنيه ، وبالفحص تبين أنه (صاحب شركة ، سن 45 ، ومقيم بمحافظة الإسماعيلية ، سبق اتهامه فى 15 قضية آخرها قضية "نصب"، والمطلوب التنفيذ عليه فى 57 حكم حبس جزئى " تبديد - نصب " بإجمالى حبس 53 سنة و8 شهور).



