علي السيد يتحدث عن دور مصر مع الدول الإفريقية.. فيديو

قال الكاتب الصحفي على السيد إن مصر تساند حركات النهضة الاقتصادية في كل ربوع القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من الأشقاء الأفارقة يأتون إلى مصر للتدريب والتأهيل.



أضاف «السيد» خلال لقائه في برنامج «صباحك مصري» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أن مصر لها دور كبير في حل النزاعات العرقية بين الدول الأفريقية.



أوضح «السيد» أن أفريقيا تمتلك المواد الخام، و60% من الشباب، وكلمة الرئيس السيسي كانت مهمة وواضحة لتمكين المرأة الأفريقية وتقدم الاقتصاد.



أشار إلى أن النهضة الاقتصادية والصناعية تقضي على الفقر المنتشر في إفريقيا والنزاعات في القارة، مؤكدا أن مصر تعبر عن إفريقيا بين العالم.

