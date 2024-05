ليفربول وتوتنهام.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم العديد من المباريات الهامة بالدوريات المختلفة لعل ابرزها لقاء ليفربول وتوتنهام بالدوري الإنجليزي،

**دوري NILE:**

1. سموحة vs الزمالك - الساعة 7 مساءً على قناة On Time Sports.

2. البنك الأهلي vs إنبي - الساعة 7 مساءً على قناة On Time Sports 2.

**الدوري الإنجليزي الممتاز:**

1. تشيلسي vs وست هام يونايتد - الساعة 4 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

2. برايتون vs أستون فيلا - الساعة 4 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.

3. ليفربول vs توتنهام - الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

**الدوري الإسباني:**

1. أوساسونا vs ريال بيتيس - الساعة 3 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.

2. سيلتا فيجو vs فياريال - الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.

3. فالنسيا vs ديبورتيفو ألافيس - الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.

4. رايو فاليكانو vs ألميريا - الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.

5. إشبيلية vs غرناطة - الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.

**الدوري الإيطالي:**

1. كالياري vs ليتشي - الساعة 1:30 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.

2. إمبولي vs فروسينوني - الساعة 4 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.

3. هيلاس فيرونا vs فيورنتينا - الساعة 4 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.

4. ميلان vs جنوى - الساعة 7 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.

5. روما vs يوفنتوس - الساعة 9:45 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.

**الدوري الألماني:**

1. يونيون برلين vs بوخوم - الساعة 4:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5.

2. آينتراخت فرانكفورت vs باير ليفركوزن - الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.

3. هايدنهايم vs ماينز 05 - الساعة 8:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5..

**مواعيد مباريات الدوري التونسي والقنوات الناقلة:**

1. الملعب التونسي vs الترجي - الساعة 5 مساءً على قناة الرياضية التونسية.

2. قوافل قفصة vs مستقبل المرسى - الساعة 5 مساءً على قناة الرياضية التونسية 2.

3. النادي الإفريقي vs النادي الصفاقسي - الساعة 7:30 مساءً على قناة الرياضية التونسية.

**مواعيد مباريات الدوري التركي:**

1. إسطنبول باشاك شهير vs قاسم باشا - الساعة 4 مساءً.

2. جالاتا سراي vs سيفاس سبور - الساعة 7 مساءً.

3. جازينتاب vs هاتاي سبور - الساعة 7 مساءً.