ليفربول وتوتنهام.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم العديد من المباريات الهامة بالدوريات المختلفة لعل ابرزها لقاء ليفربول وتوتنهام بالدوري الإنجليزي،
**دوري NILE:**
1. سموحة vs الزمالك - الساعة 7 مساءً على قناة On Time Sports.
2. البنك الأهلي vs إنبي - الساعة 7 مساءً على قناة On Time Sports 2.
**الدوري الإنجليزي الممتاز:**
1. تشيلسي vs وست هام يونايتد - الساعة 4 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.
2. برايتون vs أستون فيلا - الساعة 4 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.
3. ليفربول vs توتنهام - الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.
**الدوري الإسباني:**
1. أوساسونا vs ريال بيتيس - الساعة 3 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.
2. سيلتا فيجو vs فياريال - الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.
3. فالنسيا vs ديبورتيفو ألافيس - الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.
4. رايو فاليكانو vs ألميريا - الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.
5. إشبيلية vs غرناطة - الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.
**الدوري الإيطالي:**
1. كالياري vs ليتشي - الساعة 1:30 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.
2. إمبولي vs فروسينوني - الساعة 4 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.
3. هيلاس فيرونا vs فيورنتينا - الساعة 4 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.
4. ميلان vs جنوى - الساعة 7 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.
5. روما vs يوفنتوس - الساعة 9:45 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.
**الدوري الألماني:**
1. يونيون برلين vs بوخوم - الساعة 4:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5.
2. آينتراخت فرانكفورت vs باير ليفركوزن - الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.
3. هايدنهايم vs ماينز 05 - الساعة 8:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5..
**مواعيد مباريات الدوري التونسي والقنوات الناقلة:**
1. الملعب التونسي vs الترجي - الساعة 5 مساءً على قناة الرياضية التونسية.
2. قوافل قفصة vs مستقبل المرسى - الساعة 5 مساءً على قناة الرياضية التونسية 2.
3. النادي الإفريقي vs النادي الصفاقسي - الساعة 7:30 مساءً على قناة الرياضية التونسية.
**مواعيد مباريات الدوري التركي:**
1. إسطنبول باشاك شهير vs قاسم باشا - الساعة 4 مساءً.
2. جالاتا سراي vs سيفاس سبور - الساعة 7 مساءً.
3. جازينتاب vs هاتاي سبور - الساعة 7 مساءً.