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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول وتوتنهام.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم العديد من المباريات الهامة بالدوريات المختلفة لعل ابرزها لقاء ليفربول وتوتنهام بالدوري الإنجليزي،

**دوري NILE:**
1. سموحة vs الزمالك - الساعة 7 مساءً على قناة On Time Sports.
2. البنك الأهلي vs إنبي - الساعة 7 مساءً على قناة On Time Sports 2.

**الدوري الإنجليزي الممتاز:**
1. تشيلسي vs وست هام يونايتد - الساعة 4 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.
2. برايتون vs أستون فيلا - الساعة 4 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.
3. ليفربول vs توتنهام - الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

**الدوري الإسباني:**
1. أوساسونا vs ريال بيتيس - الساعة 3 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.
2. سيلتا فيجو vs فياريال - الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.
3. فالنسيا vs ديبورتيفو ألافيس - الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.
4. رايو فاليكانو vs ألميريا - الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.
5. إشبيلية vs غرناطة - الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.

**الدوري الإيطالي:**
1. كالياري vs ليتشي - الساعة 1:30 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.
2. إمبولي vs فروسينوني - الساعة 4 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.
3. هيلاس فيرونا vs فيورنتينا - الساعة 4 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.
4. ميلان vs جنوى - الساعة 7 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.
5. روما vs يوفنتوس - الساعة 9:45 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.

**الدوري الألماني:**
1. يونيون برلين vs بوخوم - الساعة 4:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5.
2. آينتراخت فرانكفورت vs باير ليفركوزن - الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.
3. هايدنهايم vs ماينز 05 - الساعة 8:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5..

**مواعيد مباريات الدوري التونسي والقنوات الناقلة:**
1. الملعب التونسي vs الترجي - الساعة 5 مساءً على قناة الرياضية التونسية.
2. قوافل قفصة vs مستقبل المرسى - الساعة 5 مساءً على قناة الرياضية التونسية 2.
3. النادي الإفريقي vs النادي الصفاقسي - الساعة 7:30 مساءً على قناة الرياضية التونسية.

**مواعيد مباريات الدوري التركي:**
1. إسطنبول باشاك شهير vs قاسم باشا - الساعة 4 مساءً.
2. جالاتا سراي vs سيفاس سبور - الساعة 7 مساءً.
3. جازينتاب vs هاتاي سبور - الساعة 7 مساءً.

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