صلاة التهجد.. تعرف على دعاء الرسول في صلاة التهجد والقيام

ذكر العلماء في كيفية صلاة التهجد أنه لا يوجد عدد ركعات محدد لها فبقدر استطاعة الإنسان أن يصلي ما شاء من الركعات، وتصلى مثني مثني حيث يقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «صلاة الليل مثنى مثنى».





ويبدأ وقت صلاة التهجُّد بعد العشاء ويستمر وقتها إلى آخر الليل، فيكون الليل كلّه من بعد العشاء إلى الفجر وقتًا للتهجُّد، إلا إنَّ أفضل وقت لصلاة التهجُّد هو آخر الليل أو ما قارب الفجر ودخل في الثلث الأخير من الليل، لحديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) «ينزلُ ربُّنا تباركَ وتعالى كلَّ ليلةٍ، حينَ يبقى ثلثُ الليلِ الآخِرُ إلى السَّماءِ الدنيا، فيقولُ: من يدعُني فأستجبَ لهُ؟ من يَسْتَغْفِرُنِي فأغفر لهُ؟ مَنْ يسألُني فأُعطيَهُ».



