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فن

شاهد.. تعليق أصالة على دور دينا الشربيني في زي الشمس

الأحد 26/مايو/2019 - 01:35 م
صدى البلد
منار نور
وجهت الفنانة السورية أصالة نصري رسالة إلي الفنانة دينا الشربيني بعد عرض مسلسل زى الشمس.

ونشرت أصالة صورة لدينا الشربيني عبر حسابها الشخصى عبر الانستجرام معلقة: "مو معقول كيف بتمثل فوق الرائع .. #زى_الشمس". 

وتدور أحداث مسلسل زى الشمس في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتل مجهول بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها، ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.

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