الزمالك ونهضة بركان.. تعليق غير متوقع من نجيب ساويرس قبل نهائي الكونفدرالية

حرص رجل الأعمال نجيب ساويرس، على دعم الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية والمقرر لها مساء اليوم على ملعب برج العرب.



وكتب ساويرس عبر حسابه الرسمي على "تويتر" ‏‏أنا أهلاوى بتمنى الفوز للزمالك النهارده ويرفعوا علم مصر في أفريقيا".





وتعرض الزمالك للخسارة في مباراة الذهاب بهدف دون رد، سجله التوجولي لابا كودجو، ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين، لأجل رفع الكأس على وملعب برج العرب، الذي سيشهد حضور أكثر من 60 ألف مشجع زملكاوي.