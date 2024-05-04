منع دخول مكة المكرمة دون تصريح بدءًا من اليوم

أعلن عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أنه اعتبارًا من اليوم السبت 4 مايو 2024، سيتم تنفيذ التعليمات المنظمة لموسم حج 1445 / 2024.

وأوضح "حنفي" أن التعليمات المنظمة تقضي بحصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى مكة المكرمة على تصريح من الجهات المختصة.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أنه "يمنع من الدخول لا يتوفر لديهم تصريح دخول عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة".

إعادة كل من المركبات والأفراد الذين لا يحملون تصريح دخول

أوضح أنه سيتم إعادة كل من المركبات والأفراد الذين لا يحملون تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر عن الجهات المختصة، أو هوية مقيم صادرة عن العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج.

رصدت وزارة السياحة والآثار، من خلال لجان الإدارة المركزية لشركات السياحة في مختلف المطارات المصرية، مجموعات من المواطنين المصريين الذين يسافرون إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرات زيارة عبر شركات سياحية. وقد لوحظ أن تواريخ عودتهم محددة في شهر يوليو المقبل، أي بعد انتهاء موسم حج هذا العام.