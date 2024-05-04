أخبار الفن |سر بكاء شيرين عبد الوهاب فى حفل الكويت .. وفاة الإذاعي أحمد أبو السعود

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:



وجهت الفنانة أصالة رسالة الي الفنانة آمال ماهر ، وذلك عبر منصة أكس ، بعد حفلها بالمملكة العربية السعودية .

وقالت أصالة : كنت بإنتظار شوف هالحفلة وشو رح تعمل فيها آمال ماهر وبهرتني بأداء رائع ومسؤوليه كانت قدها وحالياً عليت صوت التلفزيون عالآخر لأستمتع وأنطرب أحسنتي وبراڤو عليكي ياأمّوله فستانك حلو وأنتي حلوه فرحتيني بحضورك كلً التوفيق اللي بتستحقيه وكل النجاح بتمنى لك .

يحل اليوم ذكري ميلاد الفنانة الراحلة زينات صدقي ، والتى تعد واحدة من أهم الفنانات اللاتي اشتهرهن بتقديم الادوار الكوميدية على الشاشة .

وُلدت زينب محمد سعد وهو الاسم الحقيقي لـ زينات صدقي في مثل هذا اليوم 4 مايو عام 1912، في مدينة الإسكندرية، وعملت في بداية حياتها كـ مونولوجست وراقصة.

استكملت الفنانة آمال ماهر حفلها بالمملكة العربية السعودية ، علي الرغم من انتهائها من كافة الاغاني التي قامت باجراء البروفات عليها من قبل مع فرقتها الموسيقية .

وقالت آمال ماهر خلال الحفل : الأغاني اللي عملنا عليها البروفات خلصت ، بس مش هاين عليا اسيبكم ، لتستمر بعدها في آداء أغنية ابتدا المشوار .

دخلت الفنانة شيرين عبد الوهاب فى نوبة بكاء هيسترية ، وذلك خلال حفلها فى دولة الكويت ، والذى أقيم خلال الساعات الماضية .

ولم تسطيع الفنانة شيرين عبد الوهاب ان تتمالك دموعها اثناء آدائها أغنية “ كدا يا قلبي ” ، وهو ما جعل الجمهور يرد عليها : " دموعك غالية " .

ياسمينا العبد تكشف تفاصيل تطورات دورها فى "البحث عن علا 2" l خاص

أكدت الفنانة الشابة ياسمينا العبد أنها متحمسة لعرض الموسم الثاني من مسلسها “ البحث عن علا ” ، والذى تقوم ببطولته الفنانة هند صبري .

وقالت ياسمينا العبد فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : العمل أفترب عرضه ، فقد إنتهينا من تصويره منذ فترة ، وشخصيتي فى الاحداث ستظل كما هي “ فرفوشة ” ولكنها ستسخدم علقها فى هذا الموسم بشكل أكبر .

حل المطرب الشعبي عمر كمال ضيف على الإعلامية أميرة بدر ، فى برنامجها خلاصة الكلام ، والمذاع عبر قناة النهار الفضائية .

وقال عمر كمال خلال الحوار : أشتغلت وأنا عندي 13 سنة بتاع شرايط دينية قرآن وأدعية، وكنت بنزل العتبة اشتري جملة وأركب القطر من السويس لغاية محطة عين شمس وأروح العتبة، وأبويا كان شيخ وعايز يحطني في شغلانة كويسة، وكنت ببيع الشريط بـ 2 جنيه.

وفاة الإذاعي أحمد أبو السعود.. وتشيع الجثمان من مسجد السيدة نفيسة

أعلنت المذيعة دنيا صلاح عبد الله عبر صفحتها الرسمية علي موقع فيسبوك عن وفاة الإذاعي القدير أحمد أبو السعود.

وقالت دنيا صلاح عبد الله : ان لله و ان إليه راجعون ربنا يرحمه ويغفرله ويجعل مثواه الجنه، يا رب و يصبر قلبكم يا رب اللهم آمين البقاء لله والدوام لله يا استاذي.

تألقت الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفلها فى دولة الكويت ، والذي استمر حتي الساعات الاولي من صباح اليوم .

طرح أحدي المنصات مسلسل “ الإ الطلاق ” ، والذى تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني والفنان إياد نصار ، خلال الساعات الماضية .

المسلسل يتكون من 10 حلقات وتم طرحهما كاملين ، وتدور احداث العمل فى إطار من التشويق والاثارة ، حول زوجين يتعرضان الى حادث يقلب حياتهما راسًا على عقب .