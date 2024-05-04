عصيت ربنا وإشتغلت فى سن 13.. أبرز تصريحات عمر كمال فى خلاصة الكلام

حل المطرب الشعبي عمر كمال ضيف على الإعلامية أميرة بدر ، فى برنامجها خلاصة الكلام ، والمذاع عبر قناة النهار الفضائية .

وقال عمر كمال خلال الحوار : أشتغلت وأنا عندي 13 سنة بتاع شرايط دينية قرآن وأدعية، وكنت بنزل العتبة اشتري جملة وأركب القطر من السويس لغاية محطة عين شمس وأروح العتبة، وأبويا كان شيخ وعايز يحطني في شغلانة كويسة، وكنت ببيع الشريط بـ 2 جنيه.

واستكمل:" وكنت ناصح جدًا وشاطر، وكنت بروح المنصورة للشيخ محمد حسان، وأسجل الخطبة بتاعته على الشريط وأروح لشركة الطباعة في العتبة وأطبع 1000 نسخة، وكنت بيبع الخطبة وهي لسة مش مع حد، كنت بفرش ملاية سرير ومقسم عليهم الشرايط.

وإضاف عمر كمال : لم أكن قادرا ماديا على شراء بدلة في ذلك الوقت،، كنت بشتغل في أفراح أو عيد ميلاد يوم الخميس والجمعة، وسعري 400 جنيه أو 300 جنيه، وحرفيا مكانش معايا حق بدلة".

وتابع عمر كمال : ممكن أكون في علاقة وعصيت ربنا، فربنا يديني قلم ويكسرني علشان يسمع صوتي، وأنا فوقت وحاولت ترجعني وأول ما أتأكدت أني مش راجع شوفت الوش التاني، وناس تانية ظهرت، طب ده أنا قرأت دراسة بتقول أن الشخص الطبيعي السوي العادي علشان يطلع من علاقة ويستشفى منها عايز 6 شهور، وبدأ ربنا يبينلي حكمته وأن قراري صح".

وقال عمر كمال : "ده أنتي لو عندك جاكيت ولبستيه في مناسبة بيصعب عليكي تشحتيه، ولو عندي عربية بتصعب عليا وبحن لها، وتأكدت أن قراري كان صح وفوقت والدنيا بقت أحلى كتير".