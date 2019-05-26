أحمد موسى: الروح الرياضية تقتضي تشجيع الزمالك في الكونفدرالية .. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الروح الرياضية تقتضي تشجيع ودعم نادي الزمالك في نهائي بطولة الكونفدرالية، معقبا: "إن شاء الله الزمالك يتوج بالبطولة".



وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن عشاق نادي الزمالك بالملايين داخل وخارج مصر.



ونوه إلى أن الإعلام استجاب لمناشدته وغطى أخبار الزمالك.