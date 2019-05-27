ضبط 36 مخالفة متنوعة خلال حملة تموينية بقنا

قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، إن مديرية التموين شنت حملات تفتيشية بمدينة نجع حمادى، أسفرت عن ضبط 36 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة.



أوضح الهجان، بأنه تم تحرير المحضر رقم 563ج.أ.د.ط لسنة 2019 جنح مركز مدينة نجع حمادى حيث تم ضبط 100 لفة عصير مجهولة المصدر وتم تحرير المحضر رقم 566 ج.أ.د.ط لسنة 2019 جنح مركز نجع حمادى، حيث تم ضبط 22 علبة تونة وزن 185 جراما مجهولة المصدر، وتحرير المحضر رقم 574 ج.ا. د. ط لسنة 2019جنح مركز نجع حمادى وضبط 9 علب تونة زنة 185 جراما مجهولة المصدر.



وأضاف محافظ قنا، بأن الحملات نجحت في ضبط 21 مخالفة عدم إعلان أسعار و5 مخالفات خبز غير مطابق للمواصفات و2 مخالفة توقف عن الإنتاج و4 مخالفات عدم الإعلان عن قائمة تشغيل ومخالفة واحدة منشأة مغلقة.



