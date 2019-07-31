إحباط محاولة قتل مزارع أخذًا بالثأر في القاهرة الجديدة

بسبب يقظة قوة تأمين محكمة القاهرة الجديدة نجحت القوات فى إحباط محاولة مزارع قتل أحد المتهمين أخذًا بالثأر لمقتل نجل شقيقه.





وكانت قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة القطامية والمعينة بخدمة تأمين المحكمة قد تمكنت من ضبط مزارع - سن 30 - مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن (سكين).





وبمواجهته عن سبب تواجده بمحل الضبط محرزًا السلاح الأبيض المضبوط بحوزته أقر امام المقدم أحمد عاطف رئيس مباحث قسم القطامية بأنه عقب علمه بمقتل نجل شقيقه (عامل بمجزر دواجن كائن بدائرة قسم شرطة أول السلام) حال تواجده بمحل عمله، وعلمه بضبط مرتكب الواقعة (عامل بذات المجزر) فتربص بمحل الضبط وبحوزته السلاح المضبوط بقصد قتل سالف الذكر انتقامًا منه وأخذًا بالثأر.





وقد كان قد تبلغ لقسم شرطة أول السلام من إحدى المستشفيات باستقبالها عامل بمجزر للدواجن كائن بدائرة القسم - ومقيم بذات العنوان وأصل بلدته المنيا (توفى إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر).





وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه و(عامل بذات المجزر - سن30- مقيم بدائرة القسم - سبق إتهامه فى قضية ضرب وإحداث عاهة) حال تواجدهما بالمجزر محل عملهما بسبب خلافات بينهما حول العمل تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بسلاح أبيض عبارة عن (سكين) كانت بحوزته محدثًا إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته وتأيدت الواقعة بشهادة (عاملين بذات المجزر محل الواقعة) تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وبحوزته (السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة).



