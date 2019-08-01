لا تحبسيها بعد اليوم.. طرق طبيعية للتخلص من غازات البطن

يتسبب حبس الغازات في البطن إلى تراكمها في الأمعاء وانتفاخ البطن وإعادة امتصاص جزء منها في الدورة الدموية وخروجها مع هواء الزفير ويؤدي إلى خروجها فجأة بطريقة لا يمكن السيطرة عليها، مما يتسبب في الإحراج إن حدث ذلك أمام الآخرين.





ويمكنك التخلص من الغازات بتناول مجموعة من الأعشاب التى تساعد على التخلص منها دون الإفراط فى تناول الأدوية.





البابونج





يحتوي البابونج على خصائص مضادة للتقلصات والالتهابات مما يساعد على تقليل حرقة المعدة وتهدئتها وتخفيف الغازات والتشنجات.





الزنجبيل





من الأعشاب الغنية بمركبات نشطة تساعد على إزالة الانتفاخ وغازات البطن ومعالجة التهاب الأمعاء.





النعناع





النعناع يخفف من تشنجات الجهاز الهضمي والمرارة ويساعد في القضاء على غازات البطن. يمكن مضغ أوراق النعناع بعد تناول الوجبات، أو إضافة ملعقة من النعناع المجفف إلى كأس من الماء المغلي وترك المزيج عشر دقائق، قبل شربه.





وإليك مجموعة حيل أخرى يقدمها موقع هيلث للتخلص من غازات البطن للأبد دون إحراج والحصول على هضم أفضل وإراحة الأمعاء:





-أضيفى الخردل إلى أطباق فهو يساعد على تجنب أو منع تراكم الغازات





- استخدمي التوابل باستمرار التى تساعد على الهضم مثل الحبهان والكركم والكمون





- أكثرى من تناول السوائل الساخنة والتى تساعد على خروج الغازات من الجسم وتساعد على عملية الهضم





- أكثرى من تناول الفواكه فهى تساعد على تخفيف الغازات والشعور بالانتفاخ



