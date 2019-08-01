سيراميكا كليوباترا يواجه منتخب السودان الأوليمبي وديا.. اليوم

يواجه فريق كرة القدم الأول بنادي سيراميكا كليوباترا، منافسه منتخب السودان الأوليمبي في مباراة ودية اليوم، الخميس، في الخامسة مساءً استعدادا لخوض منافسات دوري القسم الثاني.



ويسعى فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان، المدير الفني، لتجهيز كل اللاعبين قبل انطلاق مسابقة دوري القسم الثاني لتحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز.



ولعب سيراميكا، مباراتين خلال معسكر الإسماعيلي تعادل في الأولى مع كهرباء الإسماعيلية إيجابيا بنتيجة 2/2 وتعادل في المباراة الثانية مع الباطن السعودي بهدف لمثله في مباراة جاءت قوية من جانب سيراميكا وشهدت تألق معظم لاعبي الفريق.



جدير بالذكر أن فريق سيراميكا كليوباترا نافس بشكل قوي على الصعود إلى الدوري الممتاز الموسم الماضي، واحتل المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 51 نقطة.