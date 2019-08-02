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فن

زينة تكشف عن نيتها ارتداء الحجاب ورفضها الزواج مرة ثانية

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:03 م
سمر سعد
عبرت الفنانة زينة، عن أملها في ارتداء الحجاب، وعدم الزواج مرة أخرى. 

وقالت الفنانة زينة، في أحد الحوارات للصحفى اللبناني ربيع هندي: "إنني دعوت الله فى الحج بأن ألتزم بالحجاب" .

وكشفت عن نيتها عدم الزواج مرة أخرى، قائلة: "إنني أكتفي بأن أعيش الحياة بمفردي،عندما يكون والدي رجلًا محترمًا ورائعًا، وأنا فعلًا فقدت الأمل في أن أجد رجلًا مثل أبي الراحل".

وأضافت:"مرتاحة بدون رجل في حياتي، ثم إن التعب الذي أنا فيه.. أريح كثيرًا بالنسبة لي من تعب الارتباط برجل".

وعن ابنيها التوأم، قالت زينة إنها أخفت صورهما بسبب الحسد وأحدهما ذقنه "اتفتحت"، والآخر أسنانه "اتكسرت" ورجله تعرضت لحرق..أحد أولادي مجنون بشخصيتين هما، اللاعب محمد صلاح والفنان تامر حسني".

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