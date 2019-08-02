تخفيضات 20%.. إقامة 7 شوادر لبيع اللحوم البلدى الطازجة والمجمدة فى بني سويف.. والمحافظ: تجهيزها وفق المعايير والإجراءات الفنية المطلوبة.. ونستهدف 40 وحدة محلية

إقامة الشوادر في أماكن حيوية بالميادين والمناطق على مستوى المراكز

الاسعار تبدا من 61 إلى 100 جنيه للكيلو

افتتاح 11 منفذ دكان بلدنا ضمن مبادرة الرئيس حياة كريمة



أعلن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف عن إقامة 7 شوادر لبيع اللحوم البلدى الطازجة واللحوم المجمدة بأسعار مخفضة بنسبة تصل لـ 20 %، وذلك على مستوى الوحدات المحلية السبع اعتبارا من 1 إلى 10 أغسطس الحالي استعدادا لاستقبال عيد الاضحى المبارك.



يأتى ذلك بالتعاون مع الشركة المصرية لتجارة الجملة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومنافذ أمان، وبالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطرى والصحة والبيئة ، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.



وأشار المحافظ إلى تكليفاته السابقة للسكرتير العام المساعد (مسؤول المنافذ ) اللواء تامر أبو النجا بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات الفنية المختصة لإقامة الشوادر في أماكن حيوية بالميادين والمناطق على مستوى مراكز المحافظة، وتجهيز تلك الشوادر بكافة الاشتراطات اللازمة وفق المعايير والإجراءات الفنية والبيطرية المطلوبة ،وذلك لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم في العيد.



من جهته أوضح السكرتير العام المساعد اللواء تامر أبو النجا رئيس لجنة المنافذ ، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ، بالتوسع في إقامة منافذ السلع الثابتة والمتحركة لبيع السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة وامتدادها لكافة المناطق المحافظة ، حيث تم إقامة 7 شوادر رئيسية بمراكز المدن لعرض وبيع اللحوم بأسعار متفاوته تناسب كافة فئات المواطنين ، تبدأ من 61 إلى 100 جنيه للكيلو وهي(100 جنيه لكيلو اللحوم البلدية الطازجة،و85 جنيها للحوم السودانية الطازجة،و65 جنيها للحوم البرازيلية المجمدة ، و61 للحوم السودانية المجمدة).



وأضاف أبوالنجا أنه تم افتتاح 11 منفذ دكان بلدنا ضمن المبادرة التي أطلقها محافظ بني سويف ، في اطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة "، حيث تستهدف المبادرة اقامة منافذ بيع للسلع الأساسية بالقرى على مستوى 40 وحدة محلية لتمتد خدماتها لـ 225 قرية وتوابعهم ، وذلك بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين بالقرى ، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب القروي ، والذين يتم دعمهم بقروض ميسرة عن طريق إدارة تنمية القرية بالمحافظة أو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لشراء البضاعة من كافة أنواع السلع الأساسية والتموينية.

