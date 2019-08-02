رسميا.. الجزيرة الإماراتي يضم مراد باتنا لموسم واحد

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي تعاقد مع اللاعب المغربي مراد باتنا قادما من نادي الوحدة في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وجاء التعاقد مع مراد باتنا لمدة موسم واحد فقط قابل للتجديد، ويبدأ اللاعب فترة التحضير مع الفريق في هولندا استعدادا للموسم الجديد.



وأعرب يورجن ستريبل المدير الفني للفريق عن ثقته في قدرة الوافد الجديد مراد باتنا والظهور بشكل جيد في المنافسات المحلية والخارجية التي يشارك فيها فخر أبوظبي خلال الموسم المقبل.



وأوضح "لدي ثقة كبيرة جدا في قدرة باتنا على تقديم مستويات جيدة مع الفريق لأنه يمتلك الإمكانيات الفردية والجماعية اللازمة لتقديم الإضافة المطلوبة في خط الهجوم وفي الوسط أيضا، ويتمتع بخبرة كبيرة في الدوري الإماراتي، ونثق أيضا أن روح العائلة التي يتميز بها الجزيرة ستساعده على الانسجام سريعا في الفريق".



ولم يخف باتنا سعادته بانضمامه لفريق الجزيرة، وتحدث للموقع الرسمي للنادي قائلا "سعيد للغاية بانضمامي لنادي عريق وفريق كبير مثل الجزيرة الذي يتمتع بسمعة عالمية جيدة بعد مشاركته المميزة في كأس العالم للأندية وبسبب سعيه الدائم للمنافسة على المراكز المتقدمة والأدوار النهائية في البطولات والمسابقات التي يشارك فيها ويمتلك نخبة رائعة من أفضل اللاعبين المحليين الدوليين.



كما أن الجزيرة يمتلك بنية تحتية عالمية المستوى ولديه أكاديمية هي الأفضل في المنطقة، وجميع هذه الأسباب دفعتني للموافقة على الانضمام لهذا النادي الرائع، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن مسئولي النادي والفريق والمشجعين، وأعد الجميع بأنني سأقدم كل ما امتلك من إمكانيات وخبرات لمساعدة الجزيرة على تحقيق أهدافه بداية من الموسم الجديد".