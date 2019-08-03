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كلية اللاهوت اكسبلورنيشنز تحتفل بتخريج دفعة جديدة

السبت 03/أغسطس/2019 - 11:14 ص
صدى البلد
كتب - سامح سلام
تحتفل كلية لاهوت مجمع المثال، بالشراكة مع كلية اللاهوت اكسبلورنيشنز للدرسات الكتابية والعلوم اللاهوتية، - فرع المنيا - في السادسة مساء السبت الموافق الحادي والثلاثين من أغسطس الجاري، بتخريج دفعة جديدة.

وقال رضا عزت المستشار الإعلامي للكلية، إن فرع الكلية في المنيا، سيحتفل أواخر أغسطس الجاري، بتخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية قسمي «الماجستير والبكالوريوس»، وذلك خلال الحفل الذي يقام في قاعة كنيسة الإخوة بالمنيا.

وأضاف عزت أن الحفل سيشهد حضور عدد كبير من قساوسة مجمع المثال المسيحي، أبرزهم القس عاطف سيدهم رئيس المجمع، بجانب الدكتور نادر ميشيل مدير الكلية، والقس هاني نجيب مدير فرع الكلية بالمنيا.

وتابع قائلا،إنه من المقرر أيضا حضور عدد من رجال الدين المسيحي،والشخصيات العامة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

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