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جاري اصطيادها.. الزراعة تكشف خطورة قرود أسوان على الإنسان.. فيديو

السبت 03/أغسطس/2019 - 06:26 م
قرود - أرشيفية
قرود - أرشيفية
هاني حسين
قال محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه تم رصد مجموعة من القرود عددهم حوالي 3 قرود في محافظة أسوان، ولا نستطيع التعرف على مصدرها حتى الآن.

وأضاف محمد القرش في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أننا بدأنا التنسيق مع الجهات المعنية من أجل اصطياد تلك القرود كي يتم إيداعها في حديقة الحيوانات.

وتابع: "لا يصح تربية الحيوانات البرية بدون ترخيص رسمي لان مثل هذه الأنواع من الحيوانات لها أهمية خاصة للحفاظ على التوازن البيئي ولديها طريقة معاملة خاصة".

وأكمل: "لا خطورة من القرود على الإنسان ولكننا نتعامل معها على محمل الجد، وهناك قوانين للتعامل مع الحيوانات البرية ويتم استخدام أدوات معينة للتعامل معها للحفاظ على الحياة البرية".

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