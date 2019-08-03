جاري اصطيادها.. الزراعة تكشف خطورة قرود أسوان على الإنسان.. فيديو

قال محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه تم رصد مجموعة من القرود عددهم حوالي 3 قرود في محافظة أسوان، ولا نستطيع التعرف على مصدرها حتى الآن.



وأضاف محمد القرش في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أننا بدأنا التنسيق مع الجهات المعنية من أجل اصطياد تلك القرود كي يتم إيداعها في حديقة الحيوانات.



وتابع: "لا يصح تربية الحيوانات البرية بدون ترخيص رسمي لان مثل هذه الأنواع من الحيوانات لها أهمية خاصة للحفاظ على التوازن البيئي ولديها طريقة معاملة خاصة".



وأكمل: "لا خطورة من القرود على الإنسان ولكننا نتعامل معها على محمل الجد، وهناك قوانين للتعامل مع الحيوانات البرية ويتم استخدام أدوات معينة للتعامل معها للحفاظ على الحياة البرية".

