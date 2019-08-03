جاري اصطيادها.. الزراعة تكشف خطورة قرود أسوان على الإنسان.. فيديو

قال محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه تم رصد مجموعة من القرود عددهم حوالي 3 قرود في محافظة أسوان، ولا نستطيع التعرف على مصدرها حتى الآن.
وأضاف محمد القرش في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أننا بدأنا التنسيق مع الجهات المعنية من أجل اصطياد تلك القرود كي يتم إيداعها في حديقة الحيوانات.
وتابع: "لا يصح تربية الحيوانات البرية بدون ترخيص رسمي لان مثل هذه الأنواع من الحيوانات لها أهمية خاصة للحفاظ على التوازن البيئي ولديها طريقة معاملة خاصة".
وأكمل: "لا خطورة من القرود على الإنسان ولكننا نتعامل معها على محمل الجد، وهناك قوانين للتعامل مع الحيوانات البرية ويتم استخدام أدوات معينة للتعامل معها للحفاظ على الحياة البرية".
وأضاف محمد القرش في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أننا بدأنا التنسيق مع الجهات المعنية من أجل اصطياد تلك القرود كي يتم إيداعها في حديقة الحيوانات.
وتابع: "لا يصح تربية الحيوانات البرية بدون ترخيص رسمي لان مثل هذه الأنواع من الحيوانات لها أهمية خاصة للحفاظ على التوازن البيئي ولديها طريقة معاملة خاصة".
وأكمل: "لا خطورة من القرود على الإنسان ولكننا نتعامل معها على محمل الجد، وهناك قوانين للتعامل مع الحيوانات البرية ويتم استخدام أدوات معينة للتعامل معها للحفاظ على الحياة البرية".