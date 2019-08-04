أحمد عبد العزيز يقرر إخراج حفلي الافتتاح والختام بالمهرجان القومي للمسرح

قرر الفنان أحمد عبد العزيز إخراج حفلي افتتاح وختام مهرجان القومي للمسرح المصري، الذي يرأس دورته الثانية عشر ويقوم بالإخراج أيضا في حفلي الافتتاح والختام إميل شوقي وداليا حافظ وعلي أبوزيد ومحيي الدين يحيي وسامر غازي والديكور لمحمد الغرباوي والإضاءة لياسر شعلان والصوت لاحمد عبد اللطيف أما الفقرة الفنية في الافتتاح فيخرجها مناضل عنتر وديكور عمرو الأشرف.





المهرجان القومي للمسرح المصري ينطلق يوم 17 أغسطس وتستمر فعالياته حتي يوم 30 من نفس الشهر، والذي يشهد حفل الختام وتوزيع الجوائز وهو يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية علي تطويرعروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.





والدورة الـ 12 التى يرأسها الفنان الكبير أحمد عبدالعزيز، تضم في لجنتها العليا خبرات مختلفة وتخصصات متنوعة من المسرحيين المصريين من أجيال مختلفة ففي مجال الناقد، تضم اللجنة الناقد والشاعر محمد بهجت، والناقدة رنا عبدالقوي، والفنانة عزة لبيب، والفنانة فاطمة محمد علي.



