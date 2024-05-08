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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يفتتح مصنعا لمنتجات شيش الحصيرة برأس مال 500 مليون جنيه

صدى البلد

افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحدى الشركات العاملة في مجال شيش الحصيرة، والمقامة برأس مال يرتقي إلى 500 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، واللواء السعيد عبد المعطي، مستشار المحافظ للمشروعات، والدكتور جلال عبد الكريم، رئيس مركز ومدينة بلبيس، والمهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس مختار الجمل، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري المنطقة الصناعية بالزوامل، والدكتور محمد الهراوي، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، وممثلين عن قطاعي الطرق والكهرباء وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.

تفقد محافظ الشرقية ومرافقوه أقسام الشركة، وذلك للتعرف على مراحل الإنتاج وأنواع المواد الخام المستخدمة، وكذلك الاطمئنان على تطبيق أحدث أنظمة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على سلامة العاملين وخلق بيئة عمل آمنة لهم.

واستمع المحافظ إلى عرض توضيحي من دد حمدي سالم، عضو مجلس إدارة الشركة، عن طبيعة العمل ومراحل الإنتاج. 

وتمت الإشارة إلى أن الشركه تعمل في مجال تصنيع شيش الحصير ومقامة برأس مال 500 مليون جنيه، وبها 4 خطوط إنتاج بقوة 120 عامل، وحالياً يعمل خط إنتاج واحد بتكلفة مليون يورو.

ولفت إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة الاستثمارات ومضاعفة أعداد الأيدي العاملة من خلال التوسعات المستقبلية وتشغيل باقي خطوط الإنتاج بالشركة.

وأعرب محافظ الشرقية عن سعادته بافتتاح الشركة لتقديم منتج عالي الجودة بمواصفات عالمية، مشيداً بحجم الثقافة والوعي لدي العاملين بالمصنع من عمال وفنيين وإدارة لتحسين جودة المنتج للمنافسة في الأسواق العالمية.

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وأكد محافظ الشرقية أنه سيواصل زياراته التفقدية للشركات والمصانع المُقامة على أرض المحافظة لدعم الصناعة وتشجيعاً للمستثمرين، لافتاً إلى أن الاستثمار يمثل حجر الزاوية فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره أحد العوامل الرئيسية لتحسين مستوى الاقتصاد.

وفي نهاية الزيارة، أهدى المهندس مدحت جودة، رئيس مجلس الشركة، درعاً تذكارية لمحافظ الشرقية تقديراً لمجهوداته المبذولة في توفير المناخ المناسب أمام المستثمرين لدفع عجلة الإنتاج وتحسين مستوى الاقتصاد المصري.

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الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية السلامة والصحة المهنية الشرب والصرف الشرب والصرف الصحى الشرقية المنطقة الصناعية المركز التكنولوجي

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