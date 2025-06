منال عوض: ندعم تمكين السيدات في مختلف المحافظات ونطلق مبادرات رائدة لتمكين المرأة اقتصادياً

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، مساء اليوم فى مؤتمر (هي تستطيع 2025 SHE can ) والذي تنظمه كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ، والخاص لمنحة AUC SHE Can والتي تهدف لدعم رائدات الاعمال في جمهورية مصر العربية بمختلف محافظتها ، حيث يمثل هذا الاحتفال السنوي تتويجاً لرحلة تحول لأكثر من 120 رائدة أعمال من المحافظات المصرية المختلفة ( القاهرة – الإسكندرية – طنطا – البحر الأحمر ) أكملن برنامج تدريب متخصص فى ريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود علام عميد كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والدكتورة دعاء سالم رئيس وحدة التوعية والشراكات بالكلية وعدد من قيادات الجامعة والسفير حسام القاويش مساعد وزيرة التنمية المحلية للتعاون الدولى والدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والدكتورة نجلاء العادلى المشرف على الإدارة العامة للتعاون الدولى والاتفاقيات بالوزارة ومجموعة من رائدات الأعمال وقادة المجتمع والمهنيين وممثلي القطاع الخاص.

وزيرة التنمية المحلية

وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر أعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بالمشاركة فى هذه الفعالية المتميزة و التي أصبحت منصة حقيقية للاحتفاء بقصص النجاح، وتبادل الخبرات، والتأكيد على أن المرأة المصرية قادرة – دائمًا – على صنع التغيير.

وأضافت د. منال عوض أن هذا الحضور من قيادات وكوادر نسائية ملهمة في مجالات حيوية ومؤثرة أكبر دليل على أن الاستثمار في المرأة وتمكينها في تحقيق أهدافها بالرغم من التحديات التي قد تواجهها هي أكبر مساهمة لبناء مستقبل واعد لمصرنا الحبيبة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه منذ عام 2017 حين أعلن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى عاماً للمرأة المصرية وإطلاق استراتيجية تمكين المرأة 2023، والمرأة تعيش عصراً ذهبياً يؤمن لها كافة الحقوق والحريات وتساندها إرادة سياسية واعية ومستنيرة ، كما تبنت الحكومة تنفيذ محاور استراتيجية تمكين المرأة و تتضافرت كافة الجهود الوطنية لمساندة المرأة لأداء دورها الرائد في كافة المجالات للنهوض بالمجتمع.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية تتولى مهمة دعم وتمكين السيدات في مختلف محافظات الجمهورية، خاصة في القرى والمجتمعات الريفية، من خلال إطلاق عدد من المبادرات الرائدة لتمكين المرأة والفتاة اقتصادياً واجتماعياً ومساندتهن في إقامة مشروعات تنموية مستدامة، وتوفير فرص عمل، وإلحاقهن ببرامج تدريب ورفع مهارات وتأهيل.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه من ضمن تلك المبادرات مشروع "صندوق التنمية المحلية"، لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وقد أتاح فرصًا واسعة للمرأة الريفية لإنشاء مشروعات منتجة ومستدامة ، بالإضافة إلى برنامج "مشروعك" والذى ساهم في تمويل الآلاف من مشروعات السيدات في مختلف المحافظات، وخاصة في صعيد مصر والدلتا ، مشيرة أيضاً إلى مشروع "أيادي مصر" المنصة الإلكترونية لترويج ودعم الحرف اليدوية والتراثية، وقد أتاحت للمرأة فرصة الحفاظ على هويتها الثقافية وتحقيق دخل كريم من مهاراتهن في تلك المجالات مما يحافظ على بقاء ذلك التراث الثقافي المصري المميز.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على تبنى الوزارة عدد من برامج تعزيز المشاركة السياسية والمجتمعية للمرأة على مستوي المحليات وذلك إيمانًا منا بأن صوت المرأة يجب أن يكون حاضرًا في صنع القرار، وتمكين المرأة سياسياً لتتقلد مناصب قيادية سواء كمحافظ ونائب محافظ ورئيس حي ومدينة إلى رئيس وحدة محلية.

وشددت الدكتورة منال عوض على أن تحقيق التنمية المستدامة لن يتم إلا بمشاركة كاملة وفعالة للمرأة ليس فقط داخل أسرتها بل كمتخذ قرار في المناصب القيادية أو رائدة أعمال أو ملهمة سواء على الصعيد المحلي والمركزي ، مضيفة : لقد أثبتت بالفعل المرأة المصرية خلال السنوات الماضية قدرتها على تصدر المشهد في كافة المجالات لتصبح شريك أساسي في عملية التنمية.

وفى ختام كلمتها توجهت الدكتورة منال عوض بكل التحية للقائمين على هذا الحدث المميز، ولكل سيدة وفتاة حاضرة اليوم، وأن الطريق يبدأ دائمًا بخطوة ، فأدعوكم جميعاً لاقتناص الفرص والعمل الدؤوب ، وبالتأكيد النجاح والوصول الى الاهداف المرجوة سيكون من نصيبكم.

ومن جانبه رحب الدكتور محمود علام عميد كلية التعليم المستمر بالدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ، مؤكداً أنها ليست فقط من القيادات البارزة في العمل العام، بل من أشد الداعمات لتمكين المرأة في مختلف أنحاء مصر.

وأضاف عميد كلية التعليم المستمر أن مشاركة وزيرة التنمية المحلية اليوم في المؤتمر تعكس التزامها الدائم بمنح السيدات المساحة التي يستحقنها في قلب التنمية الاقتصادية للوطن، وهو ما يتجلى بوضوح من خلال مبادرتها الرائدة "أيادي مصر".

وأضاف الدكتور محمود علام : ويكتسب هذا العام طابعًا خاصًا، إذ نحتفل بمرور 100 عام على تأسيس كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. وعلى مدار قرن كامل، كانت الكلية منارة للتعلم المستدام والمتاح للجميع، ممتدة بخدماتها إلى الأطفال، والشباب، والبالغين، والمهنيين، وصناع التغيير من مختلف الخلفيات. من برامج ادارة الاعمال وشهادات اللغة، إلى التعليم التنفيذي وريادة الأعمال، نؤمن أن التعلم لا يتوقف أبدًا، تمامًا كما لا يتوقف النمو، والقيادة، والبناء.

وأشار علام إلى أن برنامج SHE CAN، يجسد أحد أبرز برامجنا، هذه الرؤية على أرض الواقع، فمنذ أكثر من أربع سنوات، ساهم البرنامج في تمكين رائدات الأعمال في مصر، من خلال تزويدهن بالمهارات والأدوات والثقة اللازمة لتأسيس مشروعات مستدامة، والمساهمة الفعالة في مجتمعاتهن واقتصاد بلادهن.، مضيفاً : والأهم من ذلك، أن الدعم لا ينتهي مع التخرج، بل يمتد عبر التوجيه، والتعرض للأسواق، والمتابعة المستمرة، لنضمن أن تبقى كل خريجة جزءًا من شبكة حيوية من النساء المتمكنات، المستعدات للقيادة والنمو.