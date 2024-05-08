عبد الرحيم كمال بعد مشاركته في مهرجان بردية: تشرفت بتكريم الأساتذة الكبار

شارك السيناريست الكاتب عبد الرحيم كمال، متابعيه عبر حسابه على فيس بوك بصور من مشاركته بتكريم عدد من النجوم في مهرجان بردية، وكتب على الصور قائلا:" تشرفت في مهرجان بردية بتكريم الاساتذة الكبار كل المحبة والتقدير".



وقدم السيناريست الكاتب عبد الرحيم كمال في موسم رمضان الماضى مسلسل الحشاشين ومن بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.



مسلسل الحشاشين تاريخي تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، بشمال بلاد فارس، حيث أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ "الفدائيين".. رجال لا يهابون الموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوب الحكام والأمراء المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.

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