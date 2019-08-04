ننشر الحركة الداخلية بمديرية أمن الدقهلية

اعتمد اليوم الأحد اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، حركة التنقلات الداخلية لمأموري أقسام ومراكز الشرطة.



كما اعتمد اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية حركة رؤساء المباحث .



وجاءت كالآتي بالنسبة لمأموري الأقسام الإبقاء على كل من العميد حسام الجداوي، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، العقيد طارق الشحات، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، العميد خالد الزيني، مأمور مركز شرطة المنصورة، العميد هيثم حجي، مأمور مركز شرطة بلقاس، العميد سامي الحديدي، مأمورا لمركز شرطة شربين، العميد جهاد الشربيني، مأمورا لمركز شرطة طلخا.



وتضمنت الحركة تولي العميد اسامة مصطفي، مأمور مركز ميت سلسيل، والعميد ناجي جاد الحق،مأمور مركز شرطة ميت غمر، العميد هشام الصواف، مأمور مركز شرطة المطرية، العميد محمد عبدالحميد، مأمور قسم شرطة المنزلة، العميد محمد مهدي، مأمور مركز شرطة منية النصر، العقيد احمد الحسينى مأمور مركز الستاموني العقيد طارق عابدين، مأمور مركز محلة دمنة، العقيد أحمد الصديق، مأمور لمركز شرطة بني عبيد.



وتعيبن العميد يحي عبدالعزيز، مديرا لإدارة شرطة النجدة.



وجاءت حركة المباحث كالآتي، العميد مصطفي كمال، رئيسا للمباحث الجنائية، العميد عصام ابوعرب، وكيل ادارة البحث الجنائي، العقيد عبدالحميد الصيرفي، رئيسا لقسم مكافحة جرائم الآداب، العميد محمد ناصف، رئيس قسم تنفيذ الاحكام، المقدم احمد النجار، رئيسا لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة.



العميد أحمد العجوز، رئيس فرع البحث الجنائي لشمال الدقهلية، والابقاء علي كلا من العميد محمد الخولاني، رئيسا لفرع البحث الجنائي بجنوب الدقهلية، والعميد خالد القاضي، رئيسا لفرع غرب الدقهلية، والعقيد محمد الحسيني، رئيسا لفرع شرق.



وشملت حركة رؤساء وحدات المباحث بالأقسام والمراكز الابقاء علي كلا من الرائد حمدى الطنبولي، رئيسا لمباحث قسم شرطة اول، والمقدم محمد مطر، رئيسا لمباحث قسم شرطة ثان المنصورة، المقدم محمد الارضي،رئيسا لمباحث شربين والرائد احمد توفيق، رئيسا لمباحث مركز شرطة المنصورة، الرائد محمد فوزي، رئيسا لمباحث اجا، الرائد يوسف صبري، رئيسا لمباحث مركز شرطة بلقاس والرائد محمد على رئيسا لمباحث نبروه.



كما تم تعين الرائد احمد ثروت، رئيسا لمباحث مركز شرطة ميت سلسيل، الرائد احمد شلبي، رئيسا لمباحث الجمالية، الرائد جاد عبدالعظيم، رئيسا لمباحث الكردي، الرائد احمد فريد، رئيس مباحث مركز ميت غمر، والرائد محمد منصور، رئيسا لمباحث قسم المنزلة.



وقرر مدير المباحث ترقيه المقدم ابو العزم فتحي مفتشا للمباحث،و تولي كلا من الرائد كريم عبدالرازق، رئيسا لمباحث مركز شرطة محلة دمنة، الرائد اسلام صقر، رئيسا لمباحث مركز شرطة السنبلاوين،والرائد حسام عبدالمنعم، رئيسا لمباحث دكرنس.



وتولى الرائد عبدالحميد الشوري، رئاسه مباحث قسم شرطة ميت غمر ..الرائد احمد فتحي صالح، رئيسا لمباحث مركز شرطة المنزلة، الرائد احمد الجندي، رئيسا لمباحث مركز شرطة الستاموني، والرائد محمود شعير، رئيس مباحث جمصه