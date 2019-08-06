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فن

تعرف على الشخصيات الرئيسية للجزء الثاني من فيلم الكنز ..الحب والمصير

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 01:13 م
صدى البلد
نورا نبيل
قبل أيام من إطلاق الجزء الثاني من فيلم الكنز (الحب والمصير) للمخرج شريف عرفة، أطلقت شركة يونايتد بروس ستوديوز بوسترات شخصيات الفيلم،لكل من أبطال العمل محمد سعد، محمد رمضان وهند صبري، بالإضافة لـ 7 شخصيات رئيسية أخرى في الفيلم، ويحمل كل بوستر روح العصر الذي يتواجد فيه أبطاله؛ وينافس الفيلم في موسم عيد الأضحى المقبل.

ويضم الجزء الثاني 4 شخصيات جديدة، هم أحمد مالك في العصر الفرعوني، نهى عابدين وجمال عبد الناصر في الخمسينات وسارة عبد الرحمن في السبعينات.

وحقق الإعلان الرسمي للفيلم أكثر من 3 مليون مشاهدة عبر صفحة الفيلم الرسمية على فيسبوك.

ویستكمل الكنز في الجزء الثاني (الحب والمصير) صراع الشخصیات من أجل الوصول إلى الكنز أو حمایته، مضحین في سبیل ذلك بحبهم أو بحیاتهم، ویوّصلنا الفیلم إلى سر الكنز وماهیته وكیف نحتفظ به، ونرى ذلك من خلال استكمال صراعات الشخصیات التي رأیناها في الجزء الأول؛ حتشبسوت وصراعها مع الكهنة وحبها للمهندس سننموت، وعلي الزیبق وصراعه مع الكلبي وحبه لابنته زینب وإلى أین ستصل المعركة بینهما وما هو ثمن الانتقام، وبشر باشا الضابط الكبیر الذي ضحي بأخیه وحبیبته من أجل مركزه وكیف سیعثر على دلیل الوصول للكنز، وكیف سیرزق بابنه حسن الذي سیظل یبحث عن الإرث المجهول لوالده.

الكنز 2 من إخراج وقصة سینمائیة شریف عرفة، وقام بالتأليف عبد الرحیم كمال، ویضم عددًا ضخمًا من النجوم في مقدمتهم محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل، أحمد مالك، عباس أبو الحسن،عبد العزيز مخيون، محيي إسماعيل، أحمد حاتم، سارة عبد الرحمن، وحقق الجزء الأول من الفیلم نجاحًا في شباك التذاكر، كما حصد 8 جوائز من مهرجان جمعیة الفیلم، المهرجان القومي للسینما المصریة ومهرجان السینما العربیة.

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