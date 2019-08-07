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فن

هيكسر الدنيا .. شريف رمزي يهنئ أحمد حلمي بفيلمه الجديد خيال مآتة

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 10:27 ص
احمد حلمي - شريف
احمد حلمي - شريف رمزي
شروق ابراهيم
هنأ الفنان شريف رمزي، النجم أحمد حلمي بفيلمه الجديد "خيال مآتة" الذي من المقرر أن ينافس في موسم عيد الأضحى 2019.

ونشر شريف رمزي، صورة تجمعه بالفنان أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي وعلق قائلا: "ألف مبروك لأخويا وحبيبي أحمد حلمي على فيلمك الجديد خيال مأته وإن شاء الله يكسر الدنيا زي بقية أفلامك وألف مبروك لكل صناع الفيلم".

ويظهر أحمد حلمى فى برومو فيلم خيال مآتة من خلال شخصية رجل عجوز يكشف عن بعض الأفعال التى قام بها وكانت تتضمن بعض الأخطاء ويسعى لتصحيحها، ويظهر أحمد حلمى فى الفيلم بثلاث شخصيات.

يذكر أن فيلم خيال مآتة من بطولة احمد حلمى ومنة شلبي وحسن حسنى وانتصار وبيومي فؤاد وخالد الصاوي ولطفي لبيب، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.

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