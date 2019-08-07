نتائج مباريات اليوم الأربعاء من دوري أبطال أوروبا

أقيمت اليوم الأربعاء 5 مباريات فى إطار ذهاب الدور التمهيدى الثالث المؤهل لدور المجموعات من دورى أبطال أوروبا للموسم الحالي 2019-2020.
وجاءت نتيجة المباريات على النحو التالى:
كراسنودار الروسى 0 Vs بورتو البرتغالى 1
باشاك شهير التركى 0 Vs أولمبياكوس اليونانى 1
كلوج الرومانى 1 Vs سيلتيك الأسكتلندى 1
بازل السويسرى 1 Vs لاسك لينز النمساوى 2
ماريبور السلوفينى 1 Vs روزنبرج النرويجى 3
وستقام مباريات الاياب فى الأسبوع المقبل.
وكان الاتحاد الأوروبى لكرة القدم قد كشف عن مواجهات الدور التمهيدى الأخير، والذى جاء على النحو التالى:
الفائز من (دينامو زغرب الكرواتي × فيرينتسفاروشي المجري) × الفائز من (ماريبور السلوفيني × روزنبيرج النرويجي).
الفائز من (كلوج الروماني × سيلتك الأسكتلندي) × سلافيا براج التشيكي.
يونج بويز السويسري × الفائز من (سيرفينا زفيزدا الصربي × كوبنهاجن الدنماركي).
الفائز من (أبويل نيقوسيا القبرصي × كراباج الأذربيجاني) × الفائز من (باوك اليوناني × أياكس الهولندي).
الفائز من (بازل السويسري × لاسك النمساوي) × الفائز من (كلوب بروج البلجيكي × دينامو كييف الأوكراني).
الفائز من (اسطنبول باشاك شهير التركي × أولمبياكوس اليوناني) × الفائز من (كراسنودار الروسي × بورتو البرتغالي).
وجاءت نتيجة المباريات على النحو التالى:
كراسنودار الروسى 0 Vs بورتو البرتغالى 1
باشاك شهير التركى 0 Vs أولمبياكوس اليونانى 1
كلوج الرومانى 1 Vs سيلتيك الأسكتلندى 1
بازل السويسرى 1 Vs لاسك لينز النمساوى 2
ماريبور السلوفينى 1 Vs روزنبرج النرويجى 3
وستقام مباريات الاياب فى الأسبوع المقبل.
وكان الاتحاد الأوروبى لكرة القدم قد كشف عن مواجهات الدور التمهيدى الأخير، والذى جاء على النحو التالى:
الفائز من (دينامو زغرب الكرواتي × فيرينتسفاروشي المجري) × الفائز من (ماريبور السلوفيني × روزنبيرج النرويجي).
الفائز من (كلوج الروماني × سيلتك الأسكتلندي) × سلافيا براج التشيكي.
يونج بويز السويسري × الفائز من (سيرفينا زفيزدا الصربي × كوبنهاجن الدنماركي).
الفائز من (أبويل نيقوسيا القبرصي × كراباج الأذربيجاني) × الفائز من (باوك اليوناني × أياكس الهولندي).
الفائز من (بازل السويسري × لاسك النمساوي) × الفائز من (كلوب بروج البلجيكي × دينامو كييف الأوكراني).
الفائز من (اسطنبول باشاك شهير التركي × أولمبياكوس اليوناني) × الفائز من (كراسنودار الروسي × بورتو البرتغالي).