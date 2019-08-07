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رياضة

نتائج مباريات اليوم الأربعاء من دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 11:58 م
دورى أبطال أوروبا
دورى أبطال أوروبا
محمد رشاد
أقيمت اليوم الأربعاء 5 مباريات فى إطار ذهاب الدور التمهيدى الثالث المؤهل لدور المجموعات من دورى أبطال أوروبا للموسم الحالي 2019-2020.

وجاءت نتيجة المباريات على النحو التالى:

كراسنودار الروسى 0 Vs بورتو البرتغالى 1

باشاك شهير التركى 0 Vs أولمبياكوس اليونانى 1

كلوج الرومانى 1 Vs سيلتيك الأسكتلندى 1

بازل السويسرى 1 Vs لاسك لينز النمساوى 2

ماريبور السلوفينى 1 Vs روزنبرج النرويجى 3

وستقام مباريات الاياب فى الأسبوع المقبل.

وكان الاتحاد الأوروبى لكرة القدم قد كشف عن مواجهات الدور التمهيدى الأخير، والذى جاء على النحو التالى:

الفائز من (دينامو زغرب الكرواتي × فيرينتسفاروشي المجري) × الفائز من (ماريبور السلوفيني × روزنبيرج النرويجي).

الفائز من (كلوج الروماني × سيلتك الأسكتلندي) × سلافيا براج التشيكي.

يونج بويز السويسري × الفائز من (سيرفينا زفيزدا الصربي × كوبنهاجن الدنماركي).

الفائز من (أبويل نيقوسيا القبرصي × كراباج الأذربيجاني) × الفائز من (باوك اليوناني × أياكس الهولندي).

الفائز من (بازل السويسري × لاسك النمساوي) × الفائز من (كلوب بروج البلجيكي × دينامو كييف الأوكراني).

الفائز من (اسطنبول باشاك شهير التركي × أولمبياكوس اليوناني) × الفائز من (كراسنودار الروسي × بورتو البرتغالي).

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