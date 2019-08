نتائج مباريات اليوم الأربعاء من دوري أبطال أوروبا

أقيمت اليوم الأربعاء 5 مباريات فى إطار ذهاب الدور التمهيدى الثالث المؤهل لدور المجموعات من دورى أبطال أوروبا للموسم الحالي 2019-2020.



وجاءت نتيجة المباريات على النحو التالى:



كراسنودار الروسى 0 Vs بورتو البرتغالى 1



باشاك شهير التركى 0 Vs أولمبياكوس اليونانى 1



كلوج الرومانى 1 Vs سيلتيك الأسكتلندى 1



بازل السويسرى 1 Vs لاسك لينز النمساوى 2



ماريبور السلوفينى 1 Vs روزنبرج النرويجى 3



وستقام مباريات الاياب فى الأسبوع المقبل.



وكان الاتحاد الأوروبى لكرة القدم قد كشف عن مواجهات الدور التمهيدى الأخير، والذى جاء على النحو التالى:



الفائز من (دينامو زغرب الكرواتي × فيرينتسفاروشي المجري) × الفائز من (ماريبور السلوفيني × روزنبيرج النرويجي).



الفائز من (كلوج الروماني × سيلتك الأسكتلندي) × سلافيا براج التشيكي.



يونج بويز السويسري × الفائز من (سيرفينا زفيزدا الصربي × كوبنهاجن الدنماركي).



الفائز من (أبويل نيقوسيا القبرصي × كراباج الأذربيجاني) × الفائز من (باوك اليوناني × أياكس الهولندي).



الفائز من (بازل السويسري × لاسك النمساوي) × الفائز من (كلوب بروج البلجيكي × دينامو كييف الأوكراني).



الفائز من (اسطنبول باشاك شهير التركي × أولمبياكوس اليوناني) × الفائز من (كراسنودار الروسي × بورتو البرتغالي).