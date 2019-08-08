مشروبات غنية بالحديد.. للكبار و الأطفال

أزمة نقص الحديد وفقر الدم يعاني منها الأطفال بشكل خاص والكبار أيضا وخاصة النساء في فترات الحمل ، وتعود أزمة نقص الحديد بشكل رئيسي لسوء التغذية وعدم الحصول على النظام الغذائي الذي يحتاجه الجسم لمده بالعناصر الغذائية والحديد والفيتامينات الأخرى، لذلك ينصح الأطباء دوما بتناول مشروبات غنية بالحديد لعلاج فقر الدم .



ما هو نقص الحديد ؟



يلعب الحديد أهم دور في الجسم، حيث يعمل على إنتاج الهيموجلوبين في الدم الذي ينتج خلايا الدم الحمراء وينقل الأكسجين للجسم، ويعتبر فقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو أكثر أنواع فقر الدم شيوعًا ، ويحدث عندما لا يحتوي الجسم على كمية كافية من الحديد المعدني المطلوب لصنع الهيموجلوبين، فعندما لا يكون هناك ما يكفي من الحديد في مجرى الدم ، لن يتمكن باقي الجسم من الحصول على كمية الأكسجين التي يحتاجها.



أعراض نقص الحديد :

-إعياء

-ضعف عام

-جلد شاحب ووجه أصفر

-عدم انتظام ضربات القلب

-ضيق في التنفس

-الدوخة أو الدوار

-ألم في الصدر

-اليدين والقدمين الباردة

-صداع الراس



مشروبات غنية بالحديد :



عند الإصابة بنقص الحديد و فقر الدم وبالتالي الأنيميا، يحتاج الجسم إلى دفعة غذائية صحية لأنتاج الهيموجلوبين في الدم، ورفع نسبة الحديد بالجسم من خلال بعض الأطعمة و مشروبات غنية بالحديد وهي سهلة التحضير ومتوفرة في كل منزل وتناسب الكبار و الأطفال ، ومنها :



١- عصير البنجر

البنجر أو الشمندر هو علاج فعال في زيادة نسبة الحديد بالجسم ، يمكنك اضافته لأي عصير طبيعي طازج تعدينه بالمنزل، قومي بتقشير ثمرة البنجر واسلقيها لمدة ١٠ دقائق على النار ثم ضيفها بمائها للخلاط وضيفي مثلا ثمرة برتقال او حبوب الرمان او كوب فراولة أو أي فواكه تفضلينها مع ملعقة عسل أبيض لتحليته ، واخلطي المكونات جيدا حتى تحصلي على خليط سميك و متجانس ، ومن الافضل تناول كوب من هذا المشروب يوميا لحين تحسن حالة الحديد بالدم.



٢-عصير الطماطم :

وهي سهلة ومتوفرة وارخص طريقة لرفع نسبة الحديد في الدم، ويمكنك تقديمها يوميا لاطفالك لعلاج فقر الدم، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، ويفضل أن تكون الطماطم طازجة عند عصرها في الخلاط مع تحليتها اذا رغبت في ذلك، وتناولها يوميا .



٣- عصير البرتقال :

وهو غني بفيتامين ج الذي يسهل على الجسم امتصاص الحديد من بقية الأطعمة ، كذلك البرتقال غني بفيتامين c ويقوي الجهاز المناعي، وسهل التحضير، فقط اضربي ثمرتين برتقال في الخلاط مع كوب ماء وملعقة عسل أبيض للتحلية.



٤- البابونج و النعناع والزعتر :

اخلطي كميات متساوية من البابونج و النعناع والزعتر، واغليها في ماء على النار لمدة 10 دقائق، ويتم تناولها بشكل يومي.



٥- عصير الجرجير :

وهو مفيد في علاج الحديد ومنع تساقط الشعر أيضًا، قومي بغسل حزمة من الجرجير الطازج جيدًا واضربيها في الخلاط مع كوب من الماء، ويتم تناولها بشكل يومي لمدة أسبوع.



٦- عصير الكيوي

يحتوي الكيوي على مجموعة هائلة من الفيتامينات و العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم والبشرة والشعر، ويساعد الجسم على امتصاص الحديد ويفضل تناوله كثمرة فاكهة طازجة أو تناوله كعصير طازج مفيد.

