أهداها القدر للفنانة وردة.. قصة أغنية في يوم وليلة التي تدربت عليها ميادة الحناوي ولم يكتب لها غناؤها

«خدنا حلاوة الحب كله في يوم وليلة، انا وحبيبي دوبنا عمر الحب كله في يوم وليلة، عمري ما شفته ولا قابلته وياما شاغلني طيفه».. في يوم وليلة واحدة من أشهر الأغاني في تاريخ الأغنية المصرية والعربية، والتي غنتها الفنانة وردة الجزائرية.



