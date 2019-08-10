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أخبار العالم

13 دبلوماسيا هنديا يغادرون باكستان عقب تصاعد التوترات بين البلدين

السبت 10/أغسطس/2019 - 01:17 م
التوتر بين الهند
التوتر بين الهند وباكستان
ا ش ا
قالت مصادر دبلوماسية باكستانية اليوم، السبت، إن 13 موظفًا دبلوماسيًا هنديًا غادروا باكستان، وذلك مع تصاعد حدة التوترات بين الدولتين الجارتين عقب قرار الهند إلغاء الوضع الخاص لإقليم كشمير المتنازع عليه.

وأضافت المصادر - في تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية - أن الموظفين الدبلوماسيين غادروا البلاد مع أسرهم وعبروا معبر "واجاه" الحدودي في كشمير ووصلوا إلى الهند.

يُذكر أن الحكومة الهندية ألغت وضع الحكم الذاتي الدستوري الممنوح للشطر الهندي من كشمير، ما أجج التوتر بين الهند وباكستان وعمق المخاوف من اندلاع صراع جديد حول الإقليم الحدودي المتنازع عليه بين الدولتين النوويتين.

وخفضت باكستان مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع الهند، كما أوقفت العلاقات التجارية الثنائية معها، ردًا على القرار الهندي.

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