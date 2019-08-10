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أحمد موسى: السحب تتكاثر أعلى جبل عرفات ونتوقع سقوط أمطار.. فيديو

السبت 10/أغسطس/2019 - 02:09 م
أحمد موسى
أحمد موسى
آيات أحمد
قال الإعلامى أحمد موسى، إن ضيوف الرحمن يقضون يوم عرفات ويؤدون الركن الأعظم، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 2 مليون حاج على جبل عرفات اليوم لتأدية مناسك الحج الأكبر.

وأضاف الإعلامى أحمد موسى، خلال تغطية خاصة من مشاعر جبل عرفات ببرنامج " على مسئوليتى"، أنه تمت تأدية صلاتي الظهر والعصر قصرًا اليوم، من قبل أكثر من نصف مليون حاج، مشيرًا إلى أن الدعوات مستجابة فى يوم عرفة.

وأكد الإعلامى أحمد موسى، أن الأمطار تتساقط فى جدة، ومكة المكرمة، ومن المتوقع أن تتساقط على جبل عرفات بعد قليل، موضحًا أن السحب تتكاثر أعلى جبل عرفات.

وأوضح الإعلامى أحمد موسى، أن أعداد الحجاج هذا العام أقل عن العام الماضى، مشيرا إلى أن التنظيم أفضل هذا العام، مؤكدًا أن تصعيد الحجاج على جبل عرفات تم بسهولة ويسر في الصباح الباكر.

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