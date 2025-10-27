قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

إيهاب الكومي عن عقوبات السوبر: لا أدرى سبب هذا اللغط

ايهاب الكومي
ايهاب الكومي
يمنى عبد الظاهر

علق الاعلامي ايهاب الكومي علي عقوبات السوبر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب ايهاب الكومي :" بخصوص عقوبات السوبر

بتاريخ علق الاعلامي ايهاب المومي علي عقوبات السوبر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك شهر اكتوبر 2024تم ارسال العقوبات الخاصة بمباراة السوبر لنادى الزمالك

وتضمنت العقوبات التى اقرتها لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى والخاصة بالكابتن عبدالواحد السيد وعماد دونجا ومصطفى شلبى إلى جانب  تغريم نادى الزمالك عشرين الف جنيه لا ادرى سببا لهذا اللغط فى هذا التوقيت ارجوكم الامر لايتعلق بالزمالك او الاهلى فقط أوضح الحقيقة وما تم إقراره فى حينه.


 

وفاز فريق الزمالك على نظيره ديكيداها الصومالي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة على ستاد السلام، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليتأهل الأبيض إلى دور المجموعات بعدما سبق وفاز الزمالك في لقاء الذهاب بسداسية دون رد.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم 30 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.  

الاعلامي ايهاب الكومي عقوبات السوبر عبدالواحد السيد الزمالك ومصطفى شلبى الاهلى فريق الزمالك

