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دهب في المقدمة .. ارتفاع الإشغالات السياحية بمدن جنوب سيناء

السبت 10/أغسطس/2019 - 06:14 م
ارتفاع الإشغالات
ارتفاع الإشغالات السياحية بمدن جنوب سيناء
ايمن محمد
ارتفعت الحجوزات والإشغالات السياحية لعطلة عيد الأضحى المبارك بمعظم مدن جنوب سيناء السياحية وخاصة شرم الشيخ ودهب وتفوقت دهب على شرم الشيخ فى نسبة الحجوزات والإقبال الكبير من المصريين والعرب لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك بتلك المدينة ونتيجة لطول عطلة العيد التى تتجاوز العشرة أيام .

قالت مصادر مسئولة بالسياحة أن نسبة الحجوزات تجاوزت ال٨٠ فى شرم الشيخ ال٩٠ فى مدينة دهب علاوة على الإقبال اليومى خلال العيد على مدينة رأس سدر المعروف بسياحة اليوم الواحد.

أضاف احمد همام مدير بأحد المنتجعات السياحية بشرم الشيخ الاشغالات السياحية كبيرة خلال عطلة عيد الأضحى وقامت الفنادق بإعداد برامج تناسب السياح المصريين والعرب أعداد الاكلات الشرقية التى تناسبهم .

أشار أحمد غباشى رئيس ائتلاف دعم السياحة بشرم الشيخ أن المصريين والعرب يفضلون شرم الشيخ. خلال إجازة الأعياد لتنوع المنتجع السياحى من سفارى وبحر ورحلات بحرية وعشاء بدوى وزيارة المحميات الطبيعية .

فى سياق متصل بدء توافد أعداد من المصريين على مدينة سانت كاترين للاستمتاع بأجواء مختلفة فى العيد وصعود جبل موسى والمزارات الدينية والتخييم فى الوديان الجبلية.

كانت استعدت مدينة شرم الشيخ لتدفق المصريين والعرب خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وأمر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء برفع درجة الاستعداد القصوى فى جميع المرافق والخدمات والغاء الاجازات فى المرافق الحيوية .
دهب في المقدمة .. ارتفاع الإشغالات السياحية بمدن جنوب سيناء
دهب في المقدمة .. ارتفاع الإشغالات السياحية بمدن جنوب سيناء
دهب في المقدمة .. ارتفاع الإشغالات السياحية بمدن جنوب سيناء

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