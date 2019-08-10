شاهد.. أمل رزق على جبل عرفات

نشرت الفنانة امل رزق صورة لها عبر انستجرام أثناء وقوفها على جبل عرفات.



وكتبت على الصورة قائلة: اللهم اشهد قبل عرفة اني لا احب قطع الأرحام ولا فرق الاصدقاء والاحباب خلقت نفسي لتهذيبها لا لتعذبها

اللهم بلغنا يوم عرفة وارفعنا عن من يؤذينا أو يكرهنا".



يذكر ان أمل رزق عرض لها مؤخرا مسلسل للحب فرصة أخيرة والمسلسل بطولة داليا البحيري وفراس سعيد.

