قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتطلق الغاز على المصلين.. فيديو

عاجل| إصابات وسط اعتداء الاحتلال على النساء عند باب السلسلة أحد أبواب #المسجد_الأقصى.#عيدنا_رباط #الأقصى_في_خطر pic.twitter.com/NXxDAPzC2D — شبكة قدس | عاجل (@Qudsn_Brk) August 11, 2019

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى وأطلقت الغاز باتجاه الموجودين بداخله، بعد أداء صلاة عيد الأضحى.وأفادت شبكة "قدس" الفلسطينية باندلاع مواجهات بين المصلين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.وأغلقت قوات الاحتلال المصلى القبلي وحاصرت المصلين داخل الأقصى.وأكدت وسائل إعلام فلسطينية وقوع إصابات بين صفوف الفلسطينيين.فيما نشرت وسائل إعلامية مقاطع فيديو تبين اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين.