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قلعة قايتباي التاريخية ملتقى أهل إسكندرية في العيد .. صور

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 10:51 م
قلعة قايتباي
قلعة قايتباي
أحمد عبد العزيز
شهدت قلعة قايتباي بمنطقة بحري توافد آلاف المواطنين، اليوم خلال ثان أيام عيد الأضحى المبارك، للاستمتاع بقضاء أوقاتهم مع أسرهم وأصدقائهم وسط حالة من البهجة والسعادة.

وتقع القلعة نهاية جزيرة فاروس بأقصى غرب الإسكندرية وشيدت في مكان منار الإسكندرية القديم الذي تهدم سنة 702 هـ اثر الزلزال المدمر الذي حدث في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون.

وسيطرت المظاهر الاحتفالية على القلعة سواء داخلها أو بالساحة الخارجية لها، والتي تقع على ساحل البحر وتضم عدد من الأندية والكافيتريات السياحية.

كما شارك المواطنين المصريين احتفالاتهم عدد كبير من السياح العرب والأجانب الذين حرصوا على زيارة القلعة>
قلعة قايتباي التاريخية ملتقى أهل إسكندرية في العيد .. صور
قلعة قايتباي التاريخية ملتقى أهل إسكندرية في العيد .. صور
قلعة قايتباي التاريخية ملتقى أهل إسكندرية في العيد .. صور
قلعة قايتباي التاريخية ملتقى أهل إسكندرية في العيد .. صور
قلعة قايتباي التاريخية ملتقى أهل إسكندرية في العيد .. صور

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