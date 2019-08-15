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مديرة شرطة أوكلاند بـ نيوزيلندا: السعودية أثبتت للعالم قدرتها على القيام بخدمة الحجاج

الخميس 15/أغسطس/2019 - 10:12 م
مديرة شرطة أوكلاند
مديرة شرطة أوكلاند بنيوزيلندا نائلة حسن
نادر غازى:
بعد أن أدت فريضة الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة والتي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، أشادت مديرة شرطة أوكلاند بنيوزيلندا نائلة حسن بالعمل الجبار للمملكة في شئون الحج، مؤكدة أن ما شاهدته يفوق الوصف وفي جميع المجالات “الطبية والأمنية والتنظيمية”، والتي أثبتت المملكة من خلاله للعالم أجمع قدرتها على القيام بخدمة ضيوف الرحمن بكل اقتدار على أكمل وجه.

وفيما يتعلق بدور المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب ذكرت أن المملكة تعتبر من اوائل الدول تصديًا للإرهاب على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.

وأشارت نائلة إلى أن مشكلة الإرهاب تتطلب تعاونا دوليا للحد منه، وهذا ما قامت به المملكة من خلال تعاونها الدولي مع عدد من الدول، كما أن لها جهودا وخبرات سابقة في مكافحته والحد منه.

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