أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024

يقدّم موقع "صدى البلد" لـ قرائه، خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 30 أبريل 2024، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل الدولار سعر للشراء اليوم 47.85 جنيها في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 47.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 47.85 جنيه للشراء، .

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 47.85 جنيه للشراء،

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 47.80 جنيه للشراء، .

سعر صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 47.87 جنيه للشراء، مقابل.

سعر الدولار في بنك مصر: 47.78 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 47.85 جنيه للشراء.