تركيا تكشف تفاصيل جديدة حول المنطقة الآمنة في سوريا

قال خلوصي اكار وزير الدفاع التركي إن مركز العمليات المشترك حول المنطقة الآمنة في سوريا سيبدأ بعمله الأسبوع المقبل.



وأضاف أنه تم الالتزام إلى الآن بالجدول الزمني المحدد حول مركز العمليات المشترك مع واشنطن دون أي مشاكل، وفقا لوكالة "الأناضول".



وأكد أن بلاده تنتظر الالتزام به في المستقبل.



وأوضح الوزير التركي أن أنقرة وواشنطن اتفقتا على المراقبة والتنسيق فيما يتعلق بالمجال الجوي.