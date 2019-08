أهم اعراض الحمل وأفضل الأطعمة التي عليك تناولها

تظهر لدى العديد من الزوجات أعراض الحمل، ولكن البعض منهن لا ينتبهن إلى أنها أعراض الحمل، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التعرف على أعراض الحمل ووضعها فى الاعتبار، لكي لا يختلط بين اعراض الحمل واى من اعراض نزلات البرد او اعراض لمرض ما.



متى تبدأ أعراض الحمل ؟



قد تعاني بعض النساء من علامات وأعراض الحمل خلال الأسابيع الأولى من الحمل، في حين قد تظهر أعراض أخرى في فترة لاحقة من الحمل، وتسمى أعراض الحمل المتأخرة، ويمكن أن تشبه العلامات والأعراض الأولى للحمل المبكر أيضًا الأعراض التي ظهرت قبل فترة الحيض ، لذلك قد لا تتعرف المرأة على الأعراض المرتبطة بالحمل.



اعراض الحمل



إذا وجدت نفسكِ تستيقظين بشكل روتيني في الليل للذهاب إلى دورة المياه، فقد تكون هذه علامة مبكرة على أن البويضة المخصبة قد بدأت في الزرع على جدار الرحم.



أعراض الحمل فى الشهر الاول :



أطلق عليها اسم غثيان الصباح أو غثيان طوال اليوم ، لكن في الحالتين ، يكون الغثيان حقيقة لكثير من النساء في فترة الحمل المبكر. يصاب حوالي 50٪ من النساء بالتقيؤ مع الغثيان خلال الثلث الأول من الحمل.



اعراض الحمل فى الاسبوع الاول :



عند الحمل ، تبدأ مستويات هرمون البروجسترون في الارتفاع بسرعة مما يسبب الشعور بالإرهاق والتعب بالرغم من عدم القيام بأى مجهود .



اعراض الحمل فى الاسبوع الثاني :



مع وجود موجة من هرمون البروجسترون لمنع جهاز المناعة لديك من مهاجمة الحمض النووي (والأجنبي) الجديد داخل الجسم ، من الشائع أن تستخدم الفيروسات والبكتيريا هذه الفرصة لأصابتك بنزلة برد .



انتفاخ الشفاه وتقرحات اللثة



مع وجود الجهاز المناعي ، قد تبدأ بكتيريا الفم في الازدهار ،و جسمك يبدأ فى بناء حجم الدم ومستويات السوائل لتغذية الطفل ، فقد يكون لديك بالفعل تورم الأنسجة (بما في ذلك اللثة!).



احترس من اللثة الملتهبة أو الحادة أو النزيف وانتفاخ العينين والوجه كإحدى العلامات المبكرة للحمل. قد تلاحظ حتى نزيف في الأنف .



حساسية الطعام ونفور منه



تقلبات الهرمونات في وقت الحمل تقريبًا وطوال فترة الحمل المبكرة يمكن أن تؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول بعض الأطعمة والحساسية تجاه الآخرين.



طعم معدني في الفم



ولعل أغرب أعراض الحمل المبكر هو طعم معدني ثابت في الفم يظل قائمًا حتى بعد تناول الطعام. أبلغت نساء كثيرات عن هذه العلامة المبكرة للحمل دون فهم من أين جاءت أو سبب حدوثه .



عسر الهضم



مستويات هرمون الاستروجين لها تأثير ملحوظ على حاسة الذوق لدينا ، وحتى يستقر إنتاج الهرمونات في الثلث الثاني من الحمل .



حساسية درجة الحرارة



مع كل التغييرات الهرمونية للحمل والحمل المبكر ،فمن المحتمل أن تشعر السيدات بتغيرات حقيقية في الأعضاء الحسية والحرارة الداخلية لجسمك بعد الحمل مباشرة.



إفراز اللعاب



إفراز اللعاب ،عادة ما يكون ناتجًا عن بداية غثيان الصباح أو ارتداد الحموضة أو حرقة المعدة ، وكلها أعراض شائعة جدًا للحمل.



الإمساك اول اعراض الحمل عند البعض



الامساك من أعراض الحمل ،تأكدي من شرب كمية كافية من الماء ،و زيادة الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم .



التقلبات المزاجية



أن الحمل المبكر يعني تقلبات هرمونية هائلة ،لذلك يشعر البعض بتغيرات مزاجية بنسبة كبيرة من قبل اكتشاف الحمل .



الرغبة في النعاس



الدوخة أو الإغماء، و تتعلق بالتغيرات الهرمونية التي تؤثر على مستويات الجلوكوز أو ضغط الدم .



أطعمة عليك تناولها أثناء الحمل :



وإن تناول الكثير من الفاكهة والخضراوات أثناء الحمل يزود النساء الحوامل تغذية كافية لدعم نمو الطفل، كما يجب أن يقلل من



مخاطر بعض الأمراض والعيوب ويساعد على تغذية جسم المرأة.



يمكن أن يكون تناول الوجبات الخفيفة على الفاكهة طريقة رائعة لزيادة كمية الفيتامينات بالإضافة إلى الحد من الرغبة الشديدة في تناول السكر، وفيما يلي ، نقوم بإدراج 12 نوع من أفضل الفواكه لكي تضمينها في نظام غذائي صحي للحمل، وتشمل:



ويحتوي المشمش على الفيتامينات A و C و E، والكلسيوم، والحديد، والبوتاسيوم، وبيتا كاروتين، والفوسفور، والسيليكون، وكل هذه العناصر الغذائية تساعد في نمو الطفل ونموه، ويمكن أن يمنع الحديد فقر الدم والكالسيوم يساعد على نمو العظام والأسنان.



البرتقال مصدر ممتاز لحمض الفوليك، وفيتامين سي، وماء، حيث ان البرتقال لديه قدرة كبيرة ليجعل الشخص رطب وصحي، ويمكن أن يساعد فيتامين C في منع تلف الخلايا والمساعدة في امتصاص الحديد.



يمكن أن يمنع حمض الفوليك منع حدوث عيوب الأنبوب العصبي، والتي يمكن أن تسبب تشوهات في الدماغ والحبل الشوكي لدى الطفل.



ويعد المانجو غني بالفيتامينات أ و ج، ويمكن لكوب واحد من عصير المانجو ان يوفر 100 في المئة من البدل اليومي الموصى به للشخص من فيتامين C وأكثر من ثلث من فيتامين A.



قد يكون لدى الطفل الذي يولد بنقص فيتامين أ مناعة أقل وخطر أعلى من مضاعفات ما بعد الولادة ، مثل التهابات الجهاز التنفسي.



أطعمة عليك تناولها فى الشهور الأولة من الحمل :



وتوفر الكمثرى الكثير من العناصر الغذائية الأساسية، مثل: البوتاسيوم، وحمض الفوليك، بالإضافة إلى الحصول على الكثير من الألياف في نظام غذائي الحمل يمكن أن يساعد في تخفيف الإمساك ، وهو أحد أعراض الحمل الشائعة، ويمكن للبوتاسيوم الاستفادة من صحة القلب لكل من المرأة والطفل، كما أنه يحفز تجديد الخلايا.



يمكن للرمان أن يوفر للنساء الحوامل الكثير من فيتامين ك، والكالسيوم، وحمض الفوليك، والحديد، والبروتين، حيث ان الرمان غني بالمغذيات التي تعتبر أيضًا مصدر جيد للطاقة ، وهناك نسب عالية من الحديد والتي تمنع نقص الحديد، بالإضافة إلى فيتامين ك الضروري للحفاظ على صحة العظام.



وتشير الأبحاث إلى أن شرب عصير الرمان قد يساعد على تقليل خطر الإصابة بمشاكل المشيمة.



ويعتبر الأفوكادو مصدر ممتاز لما يلي: الفيتامينات C و E و K، وأحماض دهنية أحادية غير مشبعة، وفيتامين ب، والبوتاسيوم، والنحاس، ود يحتوي الأفوكادو على دهون صحية تقدم الطاقة و لمنع عيوب الأنبوب العصبي، كما أنها تعزز الخلايا المسؤولة عن بناء أنسجة الجلد والأنسجة في المخ.



يمكن أن يوفر البوتاسيوم في الأفوكادو الراحة من تقلصات الساق ، ومن الأعراض الأخرى الشائعة أثناء الحمل ، ولا سيما في الثلث الثالث من الحمل.



أطعمة عليك تجنبها أثناء الحمل :



تناول المأكولات بكميات كبيرة وتنوعها مهم للمرأة الحامل وجنينها, ولكن ثبت طبيا أن هناك بعض الأنواع قد تتسبب في ضرر أثناء نمو الجنين..تعرفي علي المأكولات التي يجب تجنبها أثناء فترة حملك:

-الكافيين

موجود في الشاي والقهوة والمشروبات الغازية ،و خاصة اول 3 اشهر من الحمل , اذا كنتي تعاتدي علي تناول القهوة فيكتفي 200 ملليجرام.

- الحليب غير المبستر وبعض منتجات الألبان:

الحليب غير متبستر و بعض الجبن

عدم تناول الحليب الغير متبستر، فالحليب غير المبستر قد يكون ملوثًا ، ايضًا بعض الأجبان الجديدة الصنع كالجبنة الزرقاء والفيتا والريكوتا .

-البيض النئ:

عليك تجنب جميع الأطعمة المحتوية على البيض النئ غير كامل النضج، فقد يحتوي على السالمونيلا الضارة.

-الأسماك ذات المحتوى العالي من الزئبق:

وفقًا للدراسات فإن استهلاك الحامل لمنتجات عالية في مستوى الزئبق يؤدي الى تلف خلايا دماغ الجنين ووقف النمو، لذلك تجنب الاسماك ذات المستوى العالي من الزئبق كسمك القرش والماكريل وأبو سيف وبلاط الملك والتونة.



مصدر المعلومات موقع بولد سكاى .