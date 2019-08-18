رئيس أفغانستان يتهم طالبان بالمسئولية عن حفل الزفاف الدامي

ذكر الرئيس الأفغاني أشرف غني يوم الأحد أنه لا يمكن لحركة طالبان التنصل من المسؤولية عن هجوم انتحاري "وحشي" استهدف قاعة زفاف في العاصمة كابول وأودى بحياة 63 شخصا.



وقال في تغريدة على تويتر:"لا يمكن لطالبان إعفاء نفسها من المسؤولية لأنها توفر منبرا للإرهابيين".



وأدى الانفجار الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء السبت إلى إصابة أكثر من 180 شخصا، وقال مسؤولون إن كثيرا من الضحايا نساء وأطفال.