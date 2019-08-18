ملوك الذهب.. مصر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الإفريقية

احتلت البعثة المصرية صدارة جدول ترتيب الدول المشاركة بمنافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة فى الوقت الحالى بالمغرب بعد مرور يومين من فعاليات المسابقة.



وجاءت مصر فى صدارة الترتيب بعد حصد 4 ميداليات ذهبية بالإضافة إلى التتويج بـ 4 ميداليات برونزية حتى الآن ، واحتلت المغرب المركز الثانى فى جدول الترتيب العام بعد أن توجت بميداليتين ذهبيتين و5 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية .



وجاءت الجزائر فى المركز الثالث بـميداليتين ذهبيتين و3 ميداليات فضية و6 ميداليات برونزية .



يرأس بعثة مصر في المغرب المهندس الباسل عبدالله عصو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والعميد يحي دعبس نائب رئيس البعثة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.



يذكر أن دورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب، سيقام حفل الافتتاح لها مساء الاثنين باستاد مولاي الأمير عبد الله في الرباط، وتنتهي منافساتها يوم ٣٠ أغسطس الجاري.