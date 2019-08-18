بـ شورت ونظارة شمس.. محمود العسيلي فى أحدث حفلاته بـالساحل الشمالى.. شاهد 

نشر المطرب محمود العسيلي صورا عبر صفحته على موقع انستجرام من الحفل الغنائي الذى أقيم مؤخرًا بالساحل الشمالى.





وقدم العسيلي خلال الحفل باقة متنوعة من أبرز أغنياته ومنها: "إنتي وأنا، ملايين، أنا ابن مصر، أنا مش مضمون"، وغيرها من الأغنيات.





يذكر ان الفنان محمود العسيلي، طرح مؤخرًا أغنية "أنتي وأنا" والتى تصدرت تريند" قائمة أكثر الفيديوهات مشاهدة على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.



أغنية "أنتي وأنا" لـ محمود العسيلي من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع علي فتح الله.