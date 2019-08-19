بوتين وماكرون يبحثان التعاون الثنائي وملفات أوكرانيا وسوريا وإيران

خلال القمة الروسية الفرنسية، اليوم الإثنين، التي تجمع بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أكد ماكرون، أن بلاده تسعى لتقريب وجهات النظر بين روسيا والاتحاد الأوروبي حيال العديد من القضايا.



وقال بوتين إنه سيبحث ملف الأمن الدولي مع الرئيس ماكرون ومسألتي الصواريخ وعسكرة الفضاء، وكشف أن لقاءهم سيشمل الحديث عن النزاعات الإقليمية بما في ذلك الأوضاع في أوكرانيا وسوريا.



وأفاد الرئيس الفرنسي بأنه سيبحث مع نظيره بوتين ملف التعاون الثنائي وملفات أوكرانيا وسوريا وإيران، موضحا أنه يجب التواصل إلى تقارب بين أوروبا وروسيا والعمل على إعادة الثقة بين الطرفين.



وطلب ماكرون من بوتين ضرورة التقيد بوقف إطلاق النار في إدلب، وهو الامر الذي رد عليه الرئيس الروسي بإن الجماعات المسلحة زادت من رقعة سيطرتها في إدلب السورية.



وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده ملتزمة باتفاقية الصواريخ متوسطة المدى من طرف واحد. وأضاف أن موسكو تسعى لمصالحة بين الفرقاء في ليبيا.



