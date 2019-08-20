بعد خلافات سابقة.. حدث عائلي خاص لـ أرنولد شوارزينجر

حدث سعيد للممثل الأمريكي الشهير أرنولد شوارزنيجر، البالغ من العمر 72 عامًا، التقى فيه عائلته السابقة المكونة من زوجته وابنته، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.



والتقى أرنولد الممثل الهوليودي وحاكم ولاية كاليفورنيا السابق، ابنته كريستينا وزوجته السابقة ماريا شرايفر، في أحد المطاعم الشهيرة لتناول طعام الغداء، في لوس أنجلوس.



والتقط المصورون صورا لأرنولد وابتسامة كبيرة تغطي وجهه، وهو الأمر الذي يقول بانتهاء الخلافات السابقة مع زوجته، ومحاولته رؤية ابنته بشكل اعتيادي.



واختار أرنولد أن يظهر أمام الكاميرات وأن يذهب للغداء بملابس رياضية عادية وليس ملابس مناسبات، حيث ارتدى ملابس سوداء وتي شيرت عليه صورة محمد علي.



وتبلغ كريستينا من العمر 28 عامًا، ووصلت مع والدتها شريفر ، 63 عامًا ، التي كانت عارضةً سابقا.



وقبل يومين من هذه اللقاء العائلي قضى شوارزنيجر بعض الوقت مع كريستينا، وخرج الاثنان معا لركوب الدراجة في شوارع لوس أنجلوس.



وكريستينا ، 28 سنة ، وكاثرين ، 29 سنة ، هما ابنتي أرنولد وشريفر، ويتشاركان كذلك أبناء آخرين من آباء وأمهات آخرين وهما باتريك ، 25 سنة ، وكريستوفر ، 21 سنة.



ولدى أرنولد ابن يدعى جوزيف باينا ، 21 سنة ، رزق به من زواجه بمديرة منزله السابقة ميلدريد باينا.



ورغم حياته المتقلبة، إلا أن أرنولد هو بطل أفلام أكشن الثمانينيات بلا منازع، ورغم حبه للتمثيل إلا أنه قضى سنواته الماضية في السياسة كحاكم لكاليفورنيا.



وقبل أسبوعين، قام أرنولدر بتوجيه انتقادات لاذعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقال أرنولد شوارزنيجر على هامش حفل عشاء نظمته "رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية" إنه "لا يوجد في جعبتي أشياء جميلة أقولها لترامب"، مشيرًا إلى أنه يشعر بعلاقة خاصة مع الحفل المنظم "باعتباري فردًا أجنبيًا".