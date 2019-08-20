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حوادث

الداخلية : مصرع 11 إرهابيا فى تبادل إطلاق النار مع القوات فى العريش

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 04:27 م
الداخلية
الداخلية
مصطفى الرماح
أعلنت وزارة الداخلية عن مصرع 11 عنصرا إرهابيا فى تبادل اطلاق النار مع قوات الأمن بالعريش.

توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المزارع الكائنة بمنطقة العبور ( دائرة قسم شرطة أول العريش ) وكرًا لهم ومُرتكزًا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية .

تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات ومُداهمة الوكر المشار إليه ، إلا أنه حال استشعار هذه العناصر باقتراب القوات بادروا بإطلاق النيران بكثافة تجاهها مما دفع القوات للتعامل معهم .

أسفر ذلك عن مصرع 11 عنصرا عثر بحوزتهم على ( 5 بندقية FN – 2 بندقية آلية – 1 طبنجة - 2 عبوة متفجرة – 1 حزام ناسف).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق .

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